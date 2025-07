Ecco il piano dell’Inter per arrivare a Leoni: pronti 35 milioni

Inter, Leoni è il primo obiettivo per la difesa: i nerazzurri pianificano l'assalto al talento del Parma, attenzione alle alternative

Derby di calciomercato tra Milan e Inter per il giovane Giovanni Leoni. Come riporta La Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno un piano preciso per arrivare al difensore classe 2006, oggi di proprietà del Parma.