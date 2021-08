DS Crotone: “La Fiorentina è su Messias, chi lo vuole si sbrighi”

Junior Messias lascerà il Crotone in questo calciomercato, ma non c'è solo il Milan alla finestra: Fiorentina e altri club vigili

Riccardo Varotto

Junior Messias è uno dei giocatori più chiacchierati in questi ultimi giorni dicalciomercato. Il brasiliano piace a parecchie squadre, non solo al Milan. In Serie A, anche Fiorentina e Torino stanno tenendo d'occhio il fantasista, che sicuramente lascerà il Crotone.

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del club calabrese, ha parlato a Lady Radio in merito al trasferimento di Messias: "Sì, negli ultimi giorni c’è stato mezzo interessamento della Fiorentina, adesso però non so cosa succederà: ci sono anche altre 3-4 squadre sul giocatore. Sicuramente il giocatore si muoverà a titolo definitivo e non in prestito, le squadre che lo vogliono devono muoversi subito e andare al sodo: Messias è bravissimo e può ricoprire tanti ruoli".

L'arrivo di Messias al Milan non sembra semplice per varie ragioni. Prima di tutto, la permanenza di Samu Castillejo blocca le operazioni di mercato in entrata sulla corsia di destra. Inoltre, Elliott non è convinto del brasiliano perché lo ritiene troppo vecchio per il progetto giovani del Diavolo, che ha già Simon Kjaer, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic come eccezioni.