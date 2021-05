Donnarumma, l’intervento di Maldini è stato importante per il portiere

L'intervento di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è stato molto apprezzato da Donnarumma

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Il club rossonero ha offerto al portiere 8 milioni di euro e non andrà oltre. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, anche perchè, in realtà, offerte reali latitano. Chissà però che in queste ore non possa esserci una svolta in merito alla situazione dell'estremo difensore.