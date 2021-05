Donnarumma, Juventus pronta a pagare la commissione a Raiola

Gianluigi Donnarumma è sempre nel mirino della Juventus: i bianconeri sarebbero disposti a pagare la super commissione a Raiola

Secondo quanto riferito da SportMediaset, è partita la trattativa per portare Gianluigi Donnarumma alla Juventus. Dopo l'incontro a Montecarlo tra Nedved e Raiola le parti si sarebbero avvicinate. L'ormai ex portiere del Milan sarebbe disposto ad accettare un'offerta da 8 milioni di euro, cioè la stessa proposta dal club rossonero. La differenza, però, è che la Juventus potrebbe pagare la maxi clausola tra i 15 e i 20 milioni di euro a MinoRaiola. Fondamentale però per i bianconeri la cessione di Szczesny. Su di lui ci sono diversi club di Premier League. Milan, ecco l'offerta a De Paul