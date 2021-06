Donnarumma alla Juventus? Decide Szczesny. E c’è l’incognita Roma …

Gianluigi Donnarumma potrebbe approdare alla Juventus. Sempre ammesso, però, che Wojciech Szczesny cambi aria. Ritornerà nella Capitale?

Daniele Triolo

Destini incrociati, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, per Gianluigi Donnarumma e Wojciech Szczesny. Già perché il polacco, legato alla Juventus da un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024, è difficile da cedere per la 'Vecchia Signora'. E, automaticamente, senza la sua partenza mettere sotto contratto Donnarumma diventa ipotesi di difficile realizzazione.

Non c'è ragione al mondo, per il quotidiano torinese, secondo la quale Szczesny, volontariamente, decida di fare i bagagli. A meno che non riceva un'offerta economicamente allettante oppure che non trovi un progetto sportivo di assoluto livello. Il momento storico è difficile ed uguale per tutti, le big d'Europa non sentono così tanto il bisogno di cambiare tra i pali. Ecco perché Donnarumma è ancora svincolato.

Donnarumma alla Juventus piace: i bianconeri guardano a lui per esigenze tecniche, anagrafiche ed economiche, visto che arriverebbe a parametro zero. Ma finché non avrà piazzato altrove Szczesny (dal quale i bianconeri vorrebbero ricavare almeno 8-10 milioni di euro di plusvalenza), sarà difficile sferrare l'assalto all'ormai ex portiere del Milan. Il polacco, dal canto suo, potrebbe anche trovare casa al Barcellona o al PSG (pretendenti anche di Gigio).

Se non addirittura all'Arsenal, dove ha già giocato per cinque stagioni. I 'Gunners', però, hanno nel mirino André Onana dell'Ajax. La Roma, secondo 'Tuttosport', è il club che potrebbe sparigliare le carte nella vicenda Donnarumma-Szczesny-Juventus: o prendendosi Donnarumma (lo vorrebbe José Mourinho) o riprendendosi il polacco, lasciando Gigio ai bianconeri. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>