Di Stefano: “Il Milan ha alternative al solito modulo. Su Florenzi ed Adli…”

Peppe Di Stefano, giornalista al seguito dei rossoneri, ha parlato del Milan tra moduli e calciomercato, con Florenzi ed Adli obiettivi

Sugli obiettivi di mercato: "I rossoneri aspettano un trequartista ed un difensore. Florenzi piace perché può giocare a destra e a sinistra ed eventualmente pure nel centrocampo a due. Un giocatore universale che darebbe qualcosa in più anche a livello di esperienza. Il giocatore è vicino e il Milan vuole chiudere. A centrocampo l'obiettivo è Adli. Serve sfoltire la rosa, in uscita c’è Conti. Una settimana molto intensa che porterà il Milan all’esordio in campionato contro la Sampdoria". Milan, 15 giorni per 4 colpi: ecco cosa aspettarsi dal mercato >>>