Nonostante il tedesco sia pronto ad assumere la carica di Head of Football, il proprietario Gerry Cardinale vuole metterci comunque "faccia, soldi e impegno"
Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"
Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport' inviato allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia) per seguire Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027, ha parlato di Markus Krösche, ex direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, in procinto di diventare un nuovo dirigente del club di Via Aldo Rossi.
Di Stefano su Krösche al Milan: "Lavorerà con altri collaboratori""Markus Krösche sarà l'Head of Football del Milan", ha esordito Di Stefano, "l'uomo del calcio. Il delegato di Gerry Cardinale per lavorare nell'area sportiva". L'ex DT delle 'Aquile', però, non arriverà esattamente con pieni poteri nel settore. "Lavorerà con Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner, Tiago Estevão e la squadra che ha già lavorato in questi mesi a 'Casa Milan', poi con altri collaboratori".
"Cardinale non delegherà più: Endrick è una sua idea, la sta portando avanti"Per Di Stefano, poi, c'è da capire se con Krösche arriveranno altri collaboratori. "Arriverà nei prossimi giorni per la prima volta a Milano e quindi c'è da attendere l'ufficialità". Quindi il giornalista di 'Sky Sport' ha fatto una riflessione importante sul ruolo che avrà Krösche nel Milan e anche su quello che avrà il proprietario Cardinale dopo questo nuovo ingresso nel management societario.
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