Di Meco duro su Theo: “Deprimente andare in Arabia a 27 anni”

Come riporta il sito di Tuttomercatoweb.com, per Éric Di Meco, ex difensore della nazionale e oggi opinionista, la scelta del classe '97 appare incomprensibile: "È deprimente vedere un calciatore come lui rinunciare all’aspetto sportivo a soli 27 anni", ha commentato nel programma Rothen s’enflamme. Il trasferimento garantirebbe a Hernandez un ingaggio di circa 20 milioni di euro annui, ma Di Meco non è convinto: "In un calcio ormai dominato dai soldi, è ancora possibile conciliare carriera sportiva e aspetto economico. Andare in Arabia a fine carriera, lo capisco. A 27 anni, no".