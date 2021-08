Di Marzio: “Lukaku ha scelto il Chelsea, decisione comunicata al club”

Romelu Lukaku vicinissimo al Chelsea. L'attaccante dell'Inter avrebbe già comunicato la sua decisione a Simone Inzaghi e alla società

"Il belga non ha mai chiesto un aumento all’Inter, non ha detto ‘Rimarrei se mi date gli 11/12 milioni più bonus che mi offre il Chelsea’. Non ha fatto questo tipo di richieste. In primavera non aveva preso in considerazione l’interesse del Manchester City, pensava a un’Inter più competitiva per il futuro. Ora la situazione è cambiata e lui ha preso liberamente questa decisione. Adesso i nerazzurri proveranno a chiudere subito per Duvan Zapata", ha spiegato Di Marzio su Instagram.