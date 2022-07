De Ketelaere-Milan, fase di stallo: decisione entro martedì

I colloqui, nonostante tutto, proseguiranno nei prossimi giorni, anche se le possibilità di approdo di De Ketelaere al Milan sono in calo e le posizioni non muteranno. Decisive le prossime 48-72 ore per capire se anche il calciatore punterà i piedi e chiederà la cessione al Brugge. In caso contrario saranno i nerazzurri a dover scegliere se accettare l'offerta del Milan o meno. Fatto sta che non si andrà oltre lunedì-martedì. Nel frattempo, c'è da capire anche se De Ketelaere scenderà in campo domenica contro il Genk, nella partita d'esordio del Brugge nella nuova stagione di Jupiler League.