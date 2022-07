De Ketelaere-Milan: oggi c’è più fiducia per la chiusura dell’affare

Continua senza sosta il dialogo tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra le società

Continua senza sosta il dialogo tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere : gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra le società arrivano direttamente da Sky Sport. Queste le parole dell'inviato Peppe Di Stefano: "Il club belga è d’accordo sul vendere il giocatore al Milan e De Ketelaere vuole i rossoneri. Ora è il tempo di trovare la quadra, nel giro di pochi giorni dovrebbe chiudersi la telenovela: oggi c’è un pizzico di fiducia in più ".

Dialoghi continui, dunque, e fiducia in crescita. Le cifre sulle quali si ragiona sono più o meno le stesse di qualche settimana fa, ma l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, oltre che la volontà del classe 2001, potrebbero a questo punto rivelarsi decisive. Il Milan ha scelto con fermezza il profilo di De Ketelaere e vuole provare in tutti i modi a chiudere la trattativa. Si va ad oltranza, ma si respira ottimismo perché il calciatore si vesta di rossonero. Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>