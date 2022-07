De Ketelaere-Milan, Di Marzio: “Ancora qualche piccolo intoppo”

Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere: ancora qualche intoppo tra le parti

Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere: ancora qualche intoppo tra le parti. Il noto esperto di calciomercato è intervenuto su Instagram con una storia: "Il giocatore si è ridotto una parte dello stipendio pur di avvicinare le due società. Mi risulta che ci sia ancora qualche piccolo intoppo, quindi non c'è ancora l'accordo definitivo tra Milan e Bruges. Ma nelle prossime ore qualcosa potrà succedere. I rossoneri stanno facendo di tutto per prenderlo".