De Grandis: “Il Milan vuole un trequartista più fisico di Brahim Diaz”

Stefano De Grandis, noto opinionista, ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'esigenza di un trequartista più fisico di Brahim Diaz. Importante, secondo De Grandis, andare alla ricerca di un calciatore che possa aggiungere centimetri e chili in quella zona di campo. Queste le sue dichiarazioni a 'Sky Sport 24': "Il Milan ha vinto con la fisicità perché Ibra nella prima parte di campionato ha fatto a sportellate, mentre Giroud ha fatto i gol decisivi. Ora ad esempio sta pensando di prendere un trequartista più fisico di Brahim Diaz, che dopo i primi guizzi non è andato poi così bene. Adesso pensa a De Ketelaere".