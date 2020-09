Ct Ungheria: “Ho parlato con Szoboszlai, lo vedrei bene in Italia”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha dichiarato di aver avuto un colloquio con Dominik Szoboszlai, a lungo seguito dal Milan. Ecco cosa si sono detti: “Ho parlato con lui – ha svelato a ‘TMW Radio’ – ma anche con il suo agente, la loro idea è quella di rimanere lì fino a che non ci saranno le condizioni per andare in un club più importante di un altro campionato, dove però poter cominciare sin dall’inizio, fare il ritiro e non venire penalizzato eventualmente da ritardi che potrebbero verificarsi”.

Sul paragone tra Szoboszlai e Allegri: “Sì, l’avevo detto. Nonostante sia alto quasi 1,90 ha rapidità e buona velocità: è giocatore che ha buona visione di gioco e sa usare entrambi i piedi. Il suo destro è sopra la media: il gol che ha fatto con la Turchia non lo vedevo da anni, certe punizioni riportano a Pirlo e Mihajlovic. Ha talento e personalità, venisse in Italia non la farebbe poi tanto sbagliata: potrebbe ulteriormente completarsi in Serie A”.

