Cristiano Ronaldo all’Atletico Madrid? Durissimo comunicato dei tifosi

I tifosi dell'Atletico Madrid non vogliono Cristiano Ronaldo. Il pensiero dei supporters dei Colchoneros espresso in un durissimo comunicato contro il possibile acquisto del portoghese. La Unión Internacional de Peñas dell'Atletico, che gestisce oltre 300 gruppi organizzati di tifosi biancorossi in giro per il mondo, ha diramato una nota.