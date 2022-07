Cristiano Ronaldo, offerta shock dall’Arabia Saudita: cifre e dettagli / News

In casa Manchester United continua a tenere banco la questione Cristiano Ronaldo . Il portoghese non si è aggregato alla squadra perché vorrebbe continuare a giocare la Champions League e, di conseguenza, avrebbe deciso di cambiare aria. La sua carriera potrebbe continuare fuori dall'Europa? Nel frattempo rimbalza una clamorosa indiscrezione di calciomercato.

Stando a quanto riferisce il canale portoghese 'TVI' dall'Arabia Saudita sarebbe arrivata un'offerta shock: 30 milioni di euro al Manchester United, 300 milioni di euro da garantire al giocatore in due anni e 20 milioni per gli intermediari. CR7 ha ancora un altro anno di contratto con i 'Red Devils'. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>