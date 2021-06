Çinar (Fanatik): “Ho parlato con il padre di Calhanoglu: va all’Inter”

Yakup Çinar, giornalista sportivo turco, smentisce trattative tra Hakan Calhanoglu ed il Galatasaray. Anzi, lo spinge verso l'Inter ...

Hakan Calhanoglu , in scadenza di contratto con il Milan , sembra davvero essere ad un passo dall' Inter . Il trasferimento, incredibile, da una sponda all'altra dei Navigli sta prendendo corpo sempre più concretamente con il passare delle ore.

"Hakan Calhanoglu non è nell'agenda del Galatasaray. Ho parlato con suo padre, Huseyin Calhanoglu. Se niente va storto, firmerà per l'Inter ...", le parole di Çinar. Il Milan, dunque, dovrà cercare un altro trequartista. Via Calhanoglu? Il Milan ha già pronto il suo sostituto >>>