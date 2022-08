Chukwuemeka al Chelsea per 24 milioni, il Milan disposto a spenderne 3,5

Carney Chukwuemeka, ex obiettivo di mercato del Milan, è andato al Chelsea per 24 milioni di euro. I rossoneri volevano spenderne molti meno

Date le difficoltà per arrivare a Renato Sanches, il Milan si è guardato intorno nelle ultime settimane per quanto riguarda il profilo giusto a centrocampo. Tra i nomi in primo piano c'era Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 ex Aston Villa. Come un fulmine a ciel sereno il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto del ragazzo che, stando alle indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, sarebbe costato circa 24 milioni di euro.