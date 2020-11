Ceccarini: “Milan, Ibra da blindare. Szoboszlai di nuovo nel mirino”

Calciomercato Milan: Ceccarini su Ibrahimović, Szoboszlai e non solo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo, ha parlato, nel suo editoriale per ‘TuttoMercatoWeb‘, delle possibili mosse di calciomercato del Milan. Questo è quanto scritto Ceccarini.

“Il Milan sta muovendo i primi passi anche per il futuro, tra rinnovi e conferme. È ancora presto ma se Zlatan Ibrahimović dovesse continuare così l’idea di prolungare di un altro anno il suo contratto in scadenza nel giugno 2021 potrebbe prendere corpo. Ancora non si è parlato di cifre ma Zlatan ha dimostrato di essere indispensabile per questa squadra. E al Milan sta benissimo. Questo non significa non pensare al centravanti del domani ma avere un leader così nello spogliatoio può essere un grande vantaggio per la crescita definitiva dei rossoneri. Esperienza a cui aggiungere altri talenti”.

“A gennaio come più volte detto la priorità è il difensore centrale ma il Milan guarda anche a giugno e uno dei giocatori sotto la lente di ingrandimento è sicuramente Dominik Szoboszlai del Salisburgo, con cui ha rinnovato il contratto fino al 2023 – ha aggiunto quindi Ceccarini -. Ha una clausola di 25 milioni ma è un centrocampista di grandissima qualità e prospettiva. Il Milan ci ha pensato molto anche la scorsa estate poi i rossoneri hanno puntato tutto su Sandro Tonali. Un’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe aiutare anche a fare un investimento del genere. Per ora solo pensieri, il centrocampista ungherese però viene monitorato con attenzione”.

"Il Milan sta valutando anche le situazioni di Brahim Díaz e Diogo Dalot – ha concluso Ceccarini nel suo editoriale di mercato per 'TMW' -. Il club rossonero è molto soddisfatto del rendimento di entrambi e presto inizierà a parlare con Real Madrid e Manchester United per capire se esistono i margini per prolungare ulteriormente gli accordi presi fino al termine della stagione".