Ceballos: “Voglio giocare titolare, non chiudo le porte a nessuna squadra”

CALCIOMERCATO MILAN – Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid in prestito all’Arsenal, dopo una stagione non molto positiva nei Gunners, tornerà alla base, cioè ai ‘Blancos’.

Ceballos, intervistato dai colleghi di Cadena Cer, ha spiegato le sue intenzioni per il futuro dicendo: “Il prossimo anno voglio giocare titolare e difficilmente potrò farlo al Real Madrid. Per quest’anno Zinedine Zidane mi ha detto che è meglio fare un’altra esperienza, è stato molto chiaro con me. Per la prossima stagione prenderò la mia decisione. Betis? È un’opzione, non chiudo la porta a nessun club, né in Spagna né altrove. Il Betis è la squadra che mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore e guardo spesso le loro partite”.

Ricordiamo che Ceballos, la scorsa estate è stato cercato con insistenza dai dirigenti del Milan, ma poi il calciatore scelse di andare in Inghilterra. Chissà che anche quest’anno, Ceballos, non torni ad essere nuovamente accostato ai rossoneri.

E sempre parlando di giocatori accostati al Milan, ecco Adolfo Gaich del San Lorenzo.

