Cavani rivela: “Ho detto no ad Inter e Juventus per rispetto del Napoli”

Cavani rivela alcune offerte avute in passato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Edinson Cavani, intervenuto ai microfoni di MondoNapoli, ha parlato del murales alla fermata Cumana Mostra-Maradona. “Ho visto quella foto ed è bellissima. L’emozione si è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Non si può spiegare. Cosa dico ai tifosi? Solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo”.

