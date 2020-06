Caressa: “Kalulu? Il Milan non è il Lipsia o lo Schalke 04”

CALCIOMERCATO MILAN – Fabio Caressa, noto giornalista sportivo italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, e ha parlato del nuovo acquisto rossonero Pierre Kalulu e delle strategie future che il club vuole mettere in atto.

Ecco le parole di Caressa: “Con tutto il rispetto per Kalulu, giocatore che non conosco tantissimo ma di cui mi hanno parlato bene, giocare a San Siro sarà difficile, e lì cominceranno i guai. Il Milan non è il Lipsia o lo Schalke 04, è una realtà diversa e i tifosi del Milan sono abituati a altri scenari. Non si può prendere un modello e piazzarlo in un mondo completamente diverso. Questa idea per il Milan può funzionare o al contrario portare ad una crisi dirigenziale”.

