Calciomercato – Zaniolo torna in Nazionale: la posizione del Milan | News

Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray, è tornato in Nazionale. Ecco la posizione del Milan per la prossima sessione di calciomercato

Nelle scorse sessioni di calciomercato uno dei nomi accostati con più frequenza al Milan è stato quello di Nicolò Zaniolo . L'ex attaccante della Roma , che aveva rotto con il club giallorosso, aveva come priorità quella di trasferirsi proprio al Diavolo, che però non ha mai provato l'affondo decisivo per accaparrarsi le sue prestazioni e l'italiano è finito al Galatasaray .

Qui Nicolò Zaniolo non ha particolarmente convinto, rendendosi anche protagonista di diversi episodi controversi, ma nonostante ciò il CT dell'Italia Roberto Mancini lo ha richiamato in Nazionale. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com' al momento il Milan, sua destinazione preferita, sarebbe freddo su questa pista, avendo altri obiettivi come priorità principali. LEGGI ANCHE: Milan, colloqui con il Chelsea per Loftus-Cheek >>>