AFFARE FATTO!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Ora è ufficiale! Niente Juventus, Luis Suarez lascia il Barcellona e va all’Atletico Madrid. L’attaccante uruguayano, di cui in Italia si sta parlando molto in questi giorni per via dell’inchiesta sull’esame di italiano sostenuto a Perugia la scorsa settimana, alla fine resta in Spagna e firma coi Colchoneros che mettono dunque a segno un vero e proprio colpo da novanta in ottica Liga.

