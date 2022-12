Calciomercato – Ufficiale: il PSV cede Gakpo al Liverpool | News

Il giocatore sbrigherà in Inghilterra le visite mediche e le ultime formalità di rito prima di essere annunciato anche dai 'Reds' di Jürgen Klopp . Le società non hanno voluto rendere note le cifre del trasferimento di Gakpo ma, stando a quanto affermato da Marcel Brands , general manager del PSV, è una cifra record .

Le indiscrezioni parlano di 37 milioni di sterline ( 42 milioni di euro) di parte fissa più altri 13 milioni di sterline ( 15 milioni di euro) di bonus , per un affare da 50 milioni di sterline ( 57 milioni di euro) in totale. Gakpo, quindi, lascia gli olandesi a metà stagione con 24 partite disputate tra campionato, Champions League, Europa League e coppe nazionali, 13 gol e 17 assist all'attivo.

Il ragazzo ha brillato anche con la maglia dell'Olanda di Louis van Gaal ai recenti Mondiali in Qatar: 3 reti in 5 partite per Gakpo. Ora lo aspetta l'esperienza nella Merseyside, dove, di fatto, sostituirà subito il colombiano Luis Díaz, fuori per tre mesi per problemi ai legamenti collaterali del ginocchio. Mercato Milan, assalto di Maldini al 'nuovo Messi': le ultime news >>>