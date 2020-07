Calciomercato – UFFICIALE, Plizzari al Livorno: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Accordo Milan-Livorno per Alessandro Plizzari: il portiere resterà nel club toscano fino al termine di questa stagione, prolungando così il prestito di due mesi. La scadenza era fissata per il 30 giugno (due giorni fa) adesso sarà fino al termine dell’attuale, travagliata, stagione.

L’annuncio è arrivato in via ufficiale direttamente dal Presidente del club amaranto Aldo Spinelli, che al Corriere dello Sport ha riferito: “Con il Milan c’è stata l’intesa per Plizzari“.

Il portiere classe 2000 ha un contratto fino al 2023 con il Milan, e al termine di questa stagione tornerà in rossonero. Chissà che non possa avere spazio come vice-Donnarumma, o addirittura al posto di Gigio in caso di una clamorosa cessione. Insomma, Plizzari è un patrimonio del Milan, e in quanto tale va preservato. Un’altra stagione in prestito non è da escludere, ovviamente. Vedremo da qui ad agosto cosa accadrà.

