ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Gerard Deulofeu torna in italia. Come vi abbiamo scritto qualche giorno fa, il Milan aveva pensato all’ingaggio dello spagnolo, ma alla fine si è deciso di puntare su altri profili come Hauge.

Il colpo è stato fatto dall‘Udinese di Pozzo, che ha deciso di puntare sull’ex rossonero. A tal proposito, Deulofeu ha pubblicato un post sui propri account social: “Pronto per cominciare Udinese! Bella opportunità! Ci vediamo presto in campo!”

