Calciomercato Torino, occhi su Vlasic: piaceva al Milan in passato

Il Torino inizia a muoversi concretamente per Nikola Vlasic. I granata hanno presentato una prima offerta ufficiale al West Ham per il croato

Il Torino inizia a muoversi concretamente per Nikola Vlasic. I granata hanno presentato una prima offerta ufficiale al West Ham per il croato. In passato era stato accostato al Milan, che anzi sembrava davvero vicino ad ingaggiarlo prima del suo passaggio agli Hammers. Ora Vlasic, classe 1997, potrebbe davvero approdare in Italia, ma al Torino. La proposta, riferisce Sky Sport, è un prestito oneroso con diritto di riscatto. I granata vorrebbero bruciare la folta concorrenza e starebbero dando l'accelerata decisiva.