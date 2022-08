Calciomercato Torino, fatta per Vlasic: domani visite mediche e firma

Il Torino ha chiuso per Nikola Vlasic: operazione con il West Ham sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il nazionale croato

Il Torino ha chiuso per Nikola Vlasic: operazione con il West Ham sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il nazionale croato. Vlasic, accostato in passato anche al Milan, è già in città e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto con i granata. Lo riferisce il Corriere di Torino. L'intesa è stata raggiunta, come detto, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.