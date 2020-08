Calciomercato Torino – Anche Borini nel mirino di Giampaolo

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Non solo Ricardo Rodriguez e Rade Krunic, Marco Giampaolo avrebbe chiesto per il suo Torino anche Fabio Borini, che lo scorso gennaio ha lasciato il Milan per firmare con l’Hellas Verona.

Scaduto il suo contratto, l’ex attaccante della Roma e del Liverpool starebbe trattando un possibile muovo contratto coi gialloblù, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito il Torino. L’interessamento del suo ex allenatore al Milan che ha sempre parlato bene di Borini, elogiandolo più volte per il suo impegno, potrebbe alla fine fare la differenza.

LE ULTIME SU RODRIGUEZ AL TORINO>>>