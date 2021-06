Calciomercato, top news: le novità di oggi sulle big della Serie A

Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato. In primo piano i movimenti di Juventus, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e di tutte le altre squadre. Dopo una trattativa lampo, Hakan Calhanoglu è diventato ufficialmente un giocatore nerazzurro. La Juventus si muove concretamente per Manuel Locatelli, mentre il Napoli presenta un'offerta per un terzino sinistro. La Roma alle prese con il sogno Sergio Ramos, per l'Atalanta si profilano movimenti in porta. Queste le principali news sulle big di Serie A.