Calciomercato – Thiago Silva vicinissimo al Chelsea: le cifre del contratto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Thiago Silva era stato a lungo accostato al Milan, si era addirittura offerto più volte. Almeno questo emergeva dalle varie indiscrezioni. Ora è vicinissimo al Chelsea, con l’esperienza in Premier League di cui tanto si parlava. Oltre ai Blues di Londra, era forte l’interesse dell’Everton di Ancelotti ma alla fine a prevalere sono stati i londinesi di mister Lampard.

Dai dettagli del contratto di Thiago Silva al Chelsea, si capisce bene come fosse impossibile pensare ad un suo ritorno al Milan. Il brasiliano avrà uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione, fino al 2021, con un bonus alla firma (cifra non ancora nota). C’è anche l’opzione per un rinnovo fino al 2022 (condizioni non ancora note).

Thiago Silva al Milan sarebbe stato un rinforzo eccellente, lo diciamo da mesi (lo avevamo scritto già ad Aprile): un rinforzo d’esperienza come lui per la difesa avrebbe potuto fare la differenza per far fare il salto di qualità al reparto. Ma c’è anche da fare i conti con le casse del club, e l’impossibilità di dare 10 milioni di euro di stipendio è nota. Magari al Milan avrebbe chiesto meno, ma neanche la metà (che forse era la cifra a cui poteva al massimo spingersi il club di via Aldo Rossi).

