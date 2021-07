Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato. In primo piano i movimenti di Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Napoli e di tutte le altre squadre. Simone Inzaghi si è presentato oggi come nuovo tecnico nerazzurro, i bianconeri lavorano sulla cessione di Gianluca Frabotta. La nuova Roma di José Mourinho prende forma, mentre la Lazio è vicina ad un grande ritorno. Queste le top news di calciomercato sulle altre big di Serie A.