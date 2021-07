Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato. In primo piano i movimenti di Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Napoli e di tutte le altre squadre. I nerazzurri hanno chiuso un colpo in prospettiva, mentre i bianconeri lavorano sul rinnovo di Paulo Dybala. In casa biancoceleste è il Sarri-day, ma attenzione al caso Luis Alberto. Situazione simile anche per Josip Ilicic. Queste le Top News sul calciomercato delle big di Serie A.