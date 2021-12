Calciomercato Serie A – Inter e Napoli su Digne, ma solo in prestito

Lucas Digne, difensore dell'Everton, può finire a Inter o Napoli nel calciomercato di gennaio. A patto che i 'Toffees' aprano al prestito

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola Lucas Digne , classe 1993 , terzino sinistro francese dell' Everton già visto in Serie A con la Roma nella stagione 2015-2016 , nel calciomercato di gennaio può indossare la maglia di Inter o Napoli .

I 'Toffees', però, al momento valutano Digne almeno 25 milioni di euro (il giocatore è sotto contratto fino al prossimo 30 giugno 2025). Per l'Inter l'alternativa a Digne è rappresentata da Mohamed Fares, in forza al Genoa ma ex Lazio e già allenato da Simone Inzaghi nella Capitale.