Calciomercato – Mezza Serie A su Barak, Milan compreso: la richiesta

Il Milan, sul calciomercato, sta monitorando Antonin Barak, ma la concorrenza in Serie A e all'estero è tanta. Ecco la richiesta del Verona

La strategia del Milan, sul calciomercato, è ormai chiara: si puntano calciatori emergenti, che gravano poco sul bilancio, da valorizzare in casa. Il tetto ingaggi del club rossonero è precipitato, ma le prestazioni sportive sono tutt'altro che in calo come suggerisce il primato in Serie A. In questa filosofia virtuosa rientra sicuramente Antonin Barak, trequartista del Verona che si sta affermando particolarmente in questa stagione. Il giocatore, che vanta ben 10 gol e 4 assist in 25 presenze di campionato, piace molto al club rossonero.