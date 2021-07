Calciomercato – Sergio Ramos, visite mediche con il Psg | News

Sergio Ramos, ex difensore del Real Madrid, sta svolgendo le visite mediche con il Psg: oggi potrebbe esserci l'ufficialità

Sergio Ramos al Psg. Ormai è cosa fatta. Come viene riportato da tuttomercatoweb.com, l'ex difensore del Real Madrid si è recato presso l'ospedale americano di Neuilly per svolgere le visite mediche. Se non ci saranno intoppi di alcun genere, Sergio Ramos sarà ufficialmente un giocatore del Real Madrid nella giornata di oggi.