Calciomercato, Senesi al Bournemouth: piaceva al Milan e a tante altre

Marcos Senesi, difensore centrale argentino, passa ufficialmente dal Feyenoord al Bournemouth: superate Milan, Fiorentina e Roma tra le altre. Il classe 1997 si trasferisce in Premier League per una cifra di 15 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. Tutto fatto per Senesi al Bournemouth, come dimostrano il video e la foto pubblicati su Twitter dalle Cherries.