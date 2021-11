Calciomercato – Schira: “Oggi Adli contro Faivre, scout del Milan presenti”

Le ultime sul calciomercato del Milan. In Ligue 1 è andato in scena Bordeaux-Brest, gara tra Yacine Adli e Romain Faivre. Scout rossoneri presenti

Nel giorno del crollo contro il Sassuolo, il Milan ha lavorato in parallelo sul calciomercato. In Ligue 1, infatti, è andato in scena il match tra Bordeaux e Brest. In sostanza vuol dire Yacine Adli contro Romain Faivre. Il primo sarà un giocatore rossonero a luglio, l'altro rimane nei pensieri della dirigenza. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira su Twitter gli scout del Diavolo erano presenti in tribuna oggi ad assistere alla sfida, poi terminata per 2-1 a favore del Brest.