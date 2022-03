Calciomercato – Scamacca, Berardi e Traorè: il Milan guarda al Sassuolo

Il Milan sul calciomercato pensa a Berardi, Scamacca e Traore. Come noto, sono tre giocatori che stanno facendo molto bene a Sassuolo. Quella neroverde è sempre una bottega molta cara, ma effettivamente questi tre giocatori si stanno mettendo sempre più in mostra. Berardi e Scamacca sono tra l'altro anche i giocatori che dovranno fare la fortuna dell'Italia di Roberto Mancini nei prossimi anni. Conosciamoli meglio nelle prossime schede e cerchiamo di capire come si inserirebbero nel Milan.