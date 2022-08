Calciomercato – Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Berardi fino al 2027

Ennesima estate di voci di mercato per Domenico Berardi, ennesima annata in cui rimarrà al Sassuolo. Il calciatore classe 1994 è stato spesso accostato anche al Milan come possibile rinforzo sulla destra, ma l'interesse rossonero si è presto trasformato in un nulla di fatto. Questa volta, inoltre, l'esterno della Nazionale ha deciso di rafforzare ancora di più il suo legame con i neroverdi, siglando il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato del club apparso sul sito ufficiale.