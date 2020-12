Calciomercato Sassuolo – Rinnovi in vista per i senatori: le ultime

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Il Sassuolo ha finora iniziato molto bene la stagione e ora si concentra sui contratti dei giocatori, da ritoccare. Nello specifico, in casa neroverde c’è l’intenzione di rinnovare tre veterani dello spogliatoio. Il primo è il capitano Francesco Magnanelli, classe 1984; poi c’è Gianluca Pegolo, portiere classe 1981, e infine Federico Peluso, anche lui classe 1984. Tutti e tre hanno il contratto in scadenza a giugno.

I primi due finora non hanno ancora esordito in stagione, essendo ormai finiti indietro nelle gerarchie. Ultimamente, invece, Peluso è tornato in campo, subentrando nel finale. Il Sassuolo però vuole mantenere lo zoccolo duro dello spogliatoio, aggiungendo dei giovani di buon livello.

