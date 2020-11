Calciomercato Sassuolo – È la vittoria di Carnevali e della progettazione

MILAN NEWS – Prima e seconda, Milan e Sassuolo. Due squadre molto giovani, che hanno avuto pazienza e che hanno costruito squadre puntando su giovani talenti, senza spendere cifre troppo alte. I rossoneri soprattutto negli ultimi anni, gli emiliani ormai da molto tempo. È la vittoria di Paolo Maldini e di Giovanni Carnevali, su tutti. L’amministratore delegato del Sassuolo proprio nelle ultime ore ha definito Manuel Locatelli il colpo più difficile di tutti e il numero 73 è un po’ il simbolo di tutto ciò: passato dal Milan al Sassuolo, a un prezzo onesto, ma ceduto a malincuore. Ora Locatelli sta esplodendo, ma il Milan ha saputo scegliere Ismael Bennacer, alla stessa cifra. Il Sassuolo si gode Locatelli, il Milan non ha rimpianti. Due società in cui nessuno è incedibile e in cui si sceglie bene. Perché sono tanti i giovani talenti pescati, come per esempio Jeremy Boga e tanti altri. Far bene con la progettazione si può. Chiedere a Milan e Sassuolo.

LE PAROLE DI ROMAGNOLI >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>