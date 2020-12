Calciomercato Sassuolo – Domenica sfida d’alta quota alla Roma

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Domenica ci sarà la sfida tra Roma e Sassuolo, che negli anni passati ha sempre regalato tantissimi gol. La prossima sarà la quindicesima partita tra le due squadre ed entrambe arriveranno all’Olimpico con la voglia di riscattare le sconfitte della scorsa giornata, con i giallorossi che però ieri hanno vinto in Europa League. Per il Sassuolo sarà una sfida di maturità. La Roma è decisamente favorita, ma non perdere significherebbe dimostrare davvero di poter stare in alto, soprattutto dopo aver perso malamente il primo confronto con una grande.

Lo scorso anno le due partite hanno regalato tanto spettacolo, con due 4-2 incrociati. In entrambi i casi hanno vinto le squadre padrone di casa. Stavolta al Sassuolo servirà una prova più matura e meno spensierata. Anche perché la Roma in sette casi su nove ha avuto nella propria partita più di 3 gol.

La Roma crea, ma subisce anche. Una partita attenta, dunque, potrebbe regalare al Sassuolo un successo importante o, almeno, un pareggio. Difficilmente, infatti, si riuscirà a evitare un gol giallorosso. Una vera e propria prova di maturità per i ragazzi di Roberto De Zerbi.

