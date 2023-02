Calciomercato Roma – Zaniolo flirta con il Galatasaray: le ultime news

Nicolò Zaniolo sta pensando di dire di sì al Galatasaray: l'attaccante della Roma potrebbe dunque terminare la stagione nella Süper Lig turca

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'gianlucadimarzio.com', proseguono i contatti tra Roma e Galatasaray per Nicolò Zaniolo. Le parti, adesso, sono più vicine e trattano per provare ad arrivare ad un'intesa definitiva, approfittando del fatto che il calciomercato invernale, in Turchia, chiuderà soltanto mercoledì 8 febbraio.

L'offerta del Galatasaray alla Roma per Zaniolo è di 22 milioni di euro comprensivi di bonus facilmente raggiungibili. Il club capitolino, adesso, dovrà decidere se accettarla o continuare a trattare chiedendo di più. La novità è che Zaniolo ha aperto ad un suo trasferimento a Istanbul: è pronto a partire per la Turchia ed aspetta soltanto l'ok tra i due club.

Zaniolo vuole una clausola inferiore a 35 milioni: per il Milan? — Nel Galatasaray Zaniolo andrà a percepire 3 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore, però, non ne fa più una questione di soldi: vuole tornare a giocare e, per questo, ora gli va bene anche l'approdo nella Süper Lig turca. Si è già sentito con gli ex 'italiani' che giocano nella fila dei giallorossi di Istanbul, come Dries Mertens, Mauro Icardi e Lucas Torreira. I quali, ovviamente, gli hanno consigliato di raggiungerli.

Zaniolo vorrebbe, però, che fosse inserita nell'accordo con il Galatasaray una clausola rescissoria inferiore ai 35 milioni di euro proposta, invece, di 'Cimbom'. Questo per potersi liberare per un suo ritorno in Italia (al Milan?) per una cifra non troppo proibitiva per i club della Serie A. Come ricordato, poi, da Alfredo Pedullà, Zaniolo, sui social, ha cominciato a seguire il Galatasaray e il collega Torreira.