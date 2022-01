Calciomercato Roma – Ufficiale: Maitland-Niles è giallorosso: il comunicato

Primo colpo di calciomercato della Roma: arriva Ainsley Maitland-Niles dall'Arsenal. Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto dall'Arsenal, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, di Ainsley Maitland-Niles. Cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, Maitland-Niles ha collezionato in totale 132 presenze con i Gunners, oltre a 5 partite nella nazionale inglese. In carriera ha indossato anche le maglie di West Bromwich Albion e Ipswich Town. Il 24enne inglese, in grado di ricoprire diversi ruoli tra difesa e centrocampo, indosserà la maglia numero 15".