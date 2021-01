Calciomercato Roma – Talento argentino a un passo: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA – Il mercato di gennaio è iniziato e la Roma è pronta a chiudere il primo acquisto. Sembra infatti che Gonzalo Montiel sia a un passo dal vestire giallorosso. Pinto ha il Coronavirus ed è in isolamento, ma continua a lavorare per la società capitolina. Segue da tempo, fin da quando lavorava per il Benfica, il terzino argentino del River Plate e adesso sarebbe pronto ad aggiudicarselo.

Secondo quanto riferisce la stampa argentina, a fine gennaio (dopo la Coppa Libertadores) Montiel si trasferirà alla Roma. Non è detto che i giallorossi paghino la clausola rescissoria da 20 milioni, visto che il contratto dell’argentino classe 1997 è in scadenza a giugno.

