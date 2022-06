Calciomercato Roma – Sogno Cristiano Ronaldo: nodo ingaggio

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare Manchester nel corso di questa sessione di calciomercato. Il portoghese è il sogno della Roma di Mourinho

Carmelo Barillà

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United nel corso di questa sessione di calciomercato: il portoghese è il sogno della Roma di José Mourinho. Un sogno, molto probabilmente, destinato a rimanere tale. Ma mai dire mai. Un'indiscrezione rilanciata da 'Leggo', e che da qualche giorno ha iniziato a serpeggiare dalle parti della Capitale. Secondo la nota rivista, l'asso portoghese sarebbe fuori dai piani di Erik ten Hag. Nessuna delle big del calcio europeo si sarebbe fatta avanti per Cristiano Ronaldo. Sulle sue tracce ci sarebbe soltanto lo Sporting Lisbona, che gli offrirebbe un ritorno a casa, oltre alla possibilità di giocare la Champions League. Un'idea stuzzicante per CR7, ma forse un po' troppo prematura. Andare a giocare in un campionato (con tutto il rispetto) minore quando ancora si è al top della forma sarebbe una scelta quantomeno discutibile. Nonostante i 37 anni, infatti, Cristiano Ronaldo ha il fisico e la voglia di un ragazzino. Ecco perché la Roma potrebbe stimolarlo di più, almeno per qualche anno. Ma le difficoltà sono enormi.

Nodo ingaggio e non solo

Le difficoltà, inevitabilmente, non mancano. E riguardano soprattutto il maxi-ingaggio di CR7, che ammonta a 23 milioni di euro. Per rendere più sostenibile l'affare, dunque, sarebbe necessario trovare la quadra entro il 30 giugno, in modo da beneficiare dei vantaggio del Decreto Crescita, che consentirebbe all'ex Juve di pagare per i redditi provenienti da attività all’estero solo 100mila euro di tasse. Il Manchester United sa quello che può dare il talento portoghese, a 37 anni, in termini di immagine e di gol (24 in 39 partite nell'ultima annata), ma se volesse andare via è pronto ad accontentarlo.

Infine, c'è da considerare il rapporto non idilliaco tra il lusitano e il connazionale José Mourinho, che già ai tempi di Madrid aveva fatto un po' di ruggine. Le cose da questo punto di vista potrebbero essersi aggiustate, ma il nodo ingaggio rappresenta un ostacolo praticamente insormontabile per chiunque in Italia. Cristiano Ronaldo, dunque, è destinato a rimanere il "sogno di una notte di mezza estate" della Roma.