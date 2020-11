Calciomercato Roma – Salta la trattativa con il DS: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA – Nelle ultime ore si è parlato tantissimo di un accordo molto vicino tra la Roma e Luis Campos, attualmente direttore sportivo del LOSC, avversario del Milan in Europa, con cui sta ottenendo ottimi risultati. Secondo il Corriere dello Sport, però, clamorosamente, sarebbe saltato tutto. La proprietà, infatti, avrebbe perso la pazienza nei suoi confronti dopo i continui tentennamenti. Soprattutto in virtù del fatto che non ha mai dato tempistiche sul trasferimento.

Ecco perché la Roma, a quanto pare, ha definitivamente abbandonato la pista e ora sta ovviamente cercando un’altra soluzione in alternativa, visto che il club giallorosso è al momento ancora senza un vero e proprio direttore sportivo.

Resta dunque ancora in alto mare la scelta di chi sarà l’erede di Gianluca Petrachi. Addirittura potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena con il ritorno dello stesso Petrachi, che sarebbe pronto a mettere da parte i problemi giuridici e tornare in carica. Rinuncerebbe anche alle mensilità non corrisposte dopo il licenziamento.

Tuttavia, per il momento la Roma non sembra essere interessata a questo ritorno, che invece piacerebbe molto allo stesso Petrachi. Però mai dire mai. Di certo, ormai la Roma deve accelerare perché gennaio si avvicina e c’è il rischio di arrivarci senza un direttore sportivo è sempre più alto.

Anche Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha più volte sottolineato l’importanza della presenza di una figura professionale in quel ruolo. Una delle ultime ipotesi è anche quella di Fabio Paratici, ma sembra davvero difficile pensare al suo saluto alla Juventus. La Roma continua la ricerca.

