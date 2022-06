Calciomercato Roma – Frattesi non vede l’ora di tornare in giallorosso

Davide Frattesi, obiettivo di calciomercato della Roma, è cresciuto proprio nelle giovanili del club di Trigoria. Ora potrebbe tornare a casa

Daniele Triolo

Davide Frattesi, classe 1999, è un obiettivo concreto della Roma per il calciomercato estivo. Cresciuto nelle giovanili del club giallorosso, tifoso romanista, Frattesi, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, potrebbe dunque fare ritorno in estate nel club che più di tutti desidera.

Calciomercato Roma: si va verso il ritorno di Frattesi

La Roma lo cedette al Sassuolo nel 2017 e, su di lui, ha vantato per tre anni un diritto di riacquisto per 15 milioni di euro. Nel frattempo, Frattesi è maturato giocando in prestito in Serie B con le maglie di Ascoli, Empoli e Monza prima di esplodere in Serie A proprio con quella neroverde.

Nel mirino anche di Inter, Milan e Juventus, per Frattesi il ritorno alla Roma in questa sessione di calciomercato sarebbe davvero il massimo. Per lasciarlo andare il Sassuolo chiede 30 milioni di euro. I giallorossi, al momento, sembrano disposti ad arrivare a 22-23 milioni di euro al massimo.

Soldi che, poi, vantando ancora la Roma il 30% sulla rivendita del giocatore, diventerebbero al massimo 15-16 milioni di euro. Per i capitolini, quindi, (ri)acquistare Frattesi praticamente alla metà della valutazione che ne fa il Sassuolo sarebbe davvero un gran colpo.

Il ragazzo, che spera di seguire le orme di Lorenzo Pellegrini, rientrato alla Roma dopo l'esperienza di Sassuolo, sogna di ritrovarsi a Trigoria il prossimo 4 luglio per il raduno agli ordini di José Mourinho.